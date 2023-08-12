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Papa Franciscus, Ekvador'da Devlet Başkanı Adayının Öldürülmesini Kınadı

Dünya Haberleri

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun silahlı saldırıda öldürülmesini şiddetle kınadı. Papa, Villavicencio'nun öldürülmesine ilişkin taziye telgrafı göndererek, tüm Ekvadorlulara ve siyasi figürlere barış için ortaklaşa çalışma çağrısında bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun silahlı saldırıda öldürülmesini şiddetle kınadı.

Papa, Ekvador'da 20 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan devlet başkanı seçiminde başkan adayı olan Villavicencio'nun öldürülmesine ilişkin taziye telgrafı gönderdi.

Vatikan Dışişleri Bakanı tarafından imzalanan telgrafa göre, Papa, Villavicencio'nun "haksız" yere öldürülmesini şiddetle kınayarak, tüm Ekvadorlulara ve siyasi figürlere barış için ortaklaşa çalışma çağrısında bulundu.

Ekvador'da, devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio 9 Ağustos'ta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanı Juan Zapata, saldırıyı "20 Ağustos seçimlerini sabote etme amacıyla yapılmış terörist nitelikte bir siyasi suç" olarak tanımlamıştı.

Soruşturma kapsamında, olayla ilişkisi olduğu düşünülen 6 Kolombiyalı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Dünya

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