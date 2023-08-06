Papa Franciscus, Dünya Gençlik Günü'nün 2027'de Güney Kore'de düzenleneceğini duyurdu
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Dünya Gençlik Günü'nün bir sonraki durağının 2027'de Güney Kore olacağını açıkladı. Papa, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen gezinin sonunda bu duyuruyu yaptı. Asya kıtasında en son 1995'te Filipinler'de gerçekleştirilen Dünya Gençlik Günü, 2027'de Güney Kore'nin başkenti Seul'de yapılacak.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Katoliklerin en önemli etkinliklerinden "Dünya Gençlik Günü"nün bir sonraki durağının 2027'de Güney Kore olacağını duyurdu.
Papa, Portekiz'in başkenti Lizbon'a "Dünya Gençlik Günü" vesilesiyle düzenlediği gezinin sonunda açıklamalarda bulundu.
Bir sonraki "Dünya Gençlik Günü"nün 2027'de düzenleneceğini belirten Papa, etkinliğe Güney Kore'nin başkenti Seul'ün ev sahipliği yapacağını kaydetti.
Asya kıtasında en son "Dünya Gençlik Günü", 1995'te Filipinler'de düzenlenmişti.