Papa Franciscus, Dünya Gençlik Günü'nün 2027'de Güney Kore'de düzenleneceğini duyurdu

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Dünya Gençlik Günü'nün bir sonraki durağının 2027'de Güney Kore olacağını açıkladı. Papa, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen gezinin sonunda bu duyuruyu yaptı. Asya kıtasında en son 1995'te Filipinler'de gerçekleştirilen Dünya Gençlik Günü, 2027'de Güney Kore'nin başkenti Seul'de yapılacak.