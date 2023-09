Papa Franciscus, 21 yeni kardinale kırmızı şapka ve altın yüzüklerini verdi

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus tarafından temmuz ayında kardinalliğe yükseltilen 21 din adamı için özel tören düzenlendi.

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda Papa Franciscus'un yönettiği törenle 21 yeni kardinale Katolik Kilisesi'nde sadece kardinallerin takabildiği kırmızı şapka ve altın yüzüklerini verildi.

Papa, yeni kardinallere hitaben yaptığı konuşmada, farklı milletlerden inananları bulunan kiliseyi farklı enstrümanların olduğu bir senfoni orkestrasına benzeterek, "Bazen tek başına, bazen bir başkasıyla, bazen de tüm toplulukla beraber katkısını sunduğu bir senfoni gibidir. Her ses, ortak plana katkıda bulunmalıdır. Çeşitlilik gereklidir ve kaçınılmazdır. Bu nedenle karşılıklı dinleme esastır. Her müzisyen diğerini dinlemelidir. Orkestra şefi de her senfoni icrasında bu tür mucizenin hizmetindedir." ifadelerini kullandı.

Bu arada Papa, yeni kardinaller için yapılan törene katılan Fener Rum Patriği Bartholomeos ve İngiltere Kilisesi'nin ruhani lideri Canterbury Başpiskoposu Justin Welby ile de ayrı ayrı özel görüşmeler yaptı.

Papa Franciscus, kendi döneminde 9. kez kardinal atadı

Bu kardinal atama töreniyle, Papa Franciscus, Katoliklerin ruhani liderliğine seçildiği 2013'ten bu yana Katolik Kilisesi'ne 9. kez kardinal atadı.

Son atamada, kardinal olan 21 isim, 4 kıta ve 15 farklı ülkeden geliyor.

21 yeni kardinalden 18'i, yaşlarının 80'in altında olması sebebiyle bir sonraki Kardinaller Meclisi'nin yaptığı Papalık Seçimi'nde (Konklav) oy kullanma hakkına sahip olacak.

Papa Franciscus'un bu son atamasıyla "Katolik Kilisesi'nin prensleri" olarak anılan kardinallerin sayısı da 242'ye çıktı. Bunlardan 137'si 80 yaş altında olduğu için bir sonraki Konklav'a katılabilecek.

Bu arada, Papa 6. Paulus'un 1975'te belirlediği esasa göre, papalık seçimlerine katılabilecek kardinal sayısı en fazla 120 ile sınırlandırılırken, Papa Franciscus'un son atamalarıyla bu sayının biraz üstüne çıkıldığı ancak bazı kardinallerin yaşının kısa süre sonra 80 olacak olması nedeniyle bu sayının 137'den 120'ye doğru gerileyeceği belirtiliyor.

Papalık seçimine katılabilecek konumda olan 137 seçici kardinalden; 99'u Papa Franciscus, 29'u Papa 16. Benediktus (2005-2013) ve 9'u da Papa 2. Ioannes Paulus (1978-2005) tarafından atanmıştı.

Katolik Kilisesi'nde kurallar gereği, "Papa" olarak seçilen bir kişi ölene dek görevde kalıyor. Papalar öldüğünde ya da en son 2013'te Papa 16. Benediktus'un istifasıyla yaşandığı gibi istisnai durumlarda "Papalık Seçimi" yapılıyor.

Papalık seçimine katılabilecek en az 115 en fazla 120 kardinal, Sistine Şapeli'nde yapılan ve dış dünya ile bağlantılarını kestikleri Kardinaller Meclisi'nde toplanıyor. Kardinaller arasındaki oylamada 3'te 2 çoğunluğu alan kardinal, yeni "Papa" olarak seçiliyor.