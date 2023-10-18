Hıristiyan aleminin ruhani lideri Papa Francis, işgal altındaki Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında 27 Ekim gününü 'barış' için oruç ve dua günü ilan ederek diğer din mensupları dahil herkesi katılmaya davet etti.

Papa Francis, Gazze'deki saldırı sonrası barış için oruç ve dua günü ilan etti

Hıristiyan aleminin ruhani lideri Papa Francis, işgal altındaki Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında 27 Ekim gününü 'barış' için oruç ve dua günü ilan ederek diğer din mensupları dahil herkesi katılmaya davet etti.

Papa Francis, bugünkü açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Gazze'deki durum çok vahim. Lütfen insani bir felaketi önlemek için mümkün olan her şeyin yapılmasına izin verin. Çatışmanın olası genişlemesi rahatsız edici. Silahlar sussun; yoksulların, insanların, çocukların barış çığlıkları duyulsun!

'SAVAŞ GELECEĞİ SİLER'

Savaş hiçbir sorunu çözmez. Sadece ölüm ve yıkım eker, nefreti arttırır, intikamı çoğaltır. Savaş geleceği siler. İnananlara bu çatışmada sadece tek bir tarafı tutmalarını öğütlüyorum: barışın tarafını - sözle değil, duayla.

'HERKESİ KATILMAYA DAVET EDİYORUM'

Barış için 27 Ekim Cuma gününü oruç, kefaret ve dua günü ilan etmeye karar verdim. Çeşitli Hıristiyan mezheplerini, diğer din mensuplarını ve dünyada barış davasına gönül veren herkesi katılmaya davet ediyorum.