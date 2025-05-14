Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu

Papa 14'üncü Leo, İznik'i Ziyaret Edecek Mi?

Papa 14'üncü Leo, İznik'i Ziyaret Edecek Mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo'nun, Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü nedeniyle İznik'e yapması beklenen resmi ziyareti, hem yerel halk hem de turizmciler arasında büyük bir heyecanla karşılanıyor. Tarihi Bazilika'nın müze haline gelmesiyle birlikte, İznik'in turistik cazibesi artacak.

KATOLİKLERİN ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun, ilk resmi ziyaretini Bursa'nın İznik ilçesine yapması bekleniyor. Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü nedeniyle gerçekleşmesi beklenen ziyaret öncesi ayinin yapılacağı Tarihi Bazilika müze olurken, ilçede yaşayanlar ve turizmciler de Papa'nın ziyaretini bekliyor.

Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü nedeniyle 24-25 Mayıs'ta İznik'i ziyaret edeceği açıklanan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus yaşamını yitirmesiyle, yeni Papa'nın halefinin planladığı ziyareti gerçekleştirip, gerçekleştirmeyeceği merak konusu oldu. Vatikan'dan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Papa 14'üncü Leo, ilk resmi faaliyetlerinden biri olarak 4 bin gazeteciyle bir araya geldiği toplantıda, bir gazetecinin "Papa Fransis İznik Konsili'nin yıl dönümüne katılmak istiyordu ancak ömrü yetmedi. Siz gidecek misiniz?" sorusuna "Biliyorum. Hazırlanıyoruz" yanıtını verdi.

İznik'teki anma törenleri, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı nedeniyle düzenleniyor. Roma İmparatoru 1'inci Konstantinos'un çağrısıyla 325 yılında İznik'te toplanan konsil, Hristiyanlık tarihinde ilk evrensel yani ekümenik konsil olarak kabul ediliyor. Tüm piskoposların katılımıyla düzenlenen bu toplantıda, Hristiyan inancının temel ilkeleri tartışılmış ve önemli teolojik kararlar alınmıştı. Papa 14'üncü Leo'nun Türkiye'ye olası ziyareti de hem dinler arası diyalog hem de tarihi hafızanın yeniden canlandırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

NETLİK KAZANMADI

Yeni Papa'nın gelişi ve tarihi, henüz resmi olarak netlik kazanmasa da İznik, Katoliklerin yeni ruhani liderini beklemeye başladı. Bu kapsamda, İznik Gölü kıyısında 2014 yılında suyun çekilmesiyle ortaya çıkan ve arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandıran Tarihi Bazilika, artık modern bir müze çatısı altında ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. İlçeye kazandırılan üçüncü müze olma özelliğini taşıyan İznik Gölü Bazilikası Müzesi'nin ziyarete açılmasıyla, ilçe, yerli ve yabancı turistler için daha cazip bir destinasyon haline gelecek.

Papa'nın olası ziyaretinde yapılması planlanan ayin de burada gerçekleşecek. İlçede yaşayanlar ve esnaf da gerçekleşmesi muhtemel ziyaret için hazırlıklarını sürdürüyor. Turizmci Ali Karaman, "İznik'e Papa'nın gelmesiyle birlikte, ticaret ve ekonomik anlamda kalkınma olacağını düşünüyorum. Mevlana ne demiş, 'Ne olursan ol, gel.' Gelmesini isteriz" diye konuştu.

Esnaf Berkay Yağcı ise "Papa'nın İznik'e gelmesi güzel bir konu. Olumlu bir durum" derken, esnaf Tevfik Özen de "Papa'nın buraya gelmesi İznik için çok önemli bence. İznik'in ismi duyulur, ilgi artar" dedi.

Seramik sanatçısı Merve Cındık, "12 yıldır seramik sanatçısıyım. Açık konuşmak gerekirse, uzun yıllardır görmediğimiz bir turist akımı var. Bu bizi memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

Haber: Zehra BAYKAL - Kamera: Hasan BOZBEY/İZNİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı

Davutoğlu ve Özel'i yıkacak kare!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.