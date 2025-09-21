Haberler

Papa 14. Leo'dan Gazze İçin Barış Çağrısı

Papa 14. Leo'dan Gazze İçin Barış Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Gazze'de süren çatışmalara son verilmesi ve barış sağlanması çağrısında bulundu. Şiddete karşı durulması gerektiğini vurguladı.

KATOLİKLERİN ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Gazze için bir kez daha barış çağrısında bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını gerçekleştirdi. Papa, Gazze'de şiddete, zorla sürgüne ve intikama dayalı bir gelecek olmadığını belirterek, Gazze'de acı çekenlere dayanışma gösteren Kilise rahiplerinin çabalarını takdir ettiğini söyledi. Papa, Gazze için bir kez daha barış çağrısında bulunarak, "Tekrar ediyorum: Şiddete, zorla sürgüne, intikama dayalı bir gelecek yoktur. Halkların barışa ihtiyacı var; onları gerçekten sevenler barış için çalışır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Avrupa, Onana'nın asistini konuşuyor

Avrupa, Onana'nın dün akşam yaptıklarını konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 bin büyük şirket mercek altına alındı, Bakan Şimşek'ten net mesaj geldi

Sıra Türkiye'nin devlerinde! Bakan Şimşek'ten gözdağı gibi mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.