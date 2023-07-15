Panama'da 2,3 Ton Kokain Ele Geçirildi

Orta Amerika ülkesi Panama'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 2,3 ton kokain ele geçirildi. Yetkililer, Pasifik ve Karayip kıyılarında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, İspanya'ya gönderilmek üzere 2,3 ton uyuşturucuya el konulduğunu bildirdi. Uyuşturucu maddelerinin bir kısmının Ekvador'un Guayaquil kentindeki konteynerler aracılığıyla ülkeye getirildiği tespit edildi. Kokainin Panama üzerinden İspanya'nın Valencia limanına gönderilmesinin hedeflendiği bilgisi paylaşıldı. Yerel basında çıkan haberde, yıl başından bu yana uyuşturucu örgütlerine yönelik 66 operasyonun icra edildiği ve 108 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Kolombiya, Panama ve ABD güvenlik güçlerinin ortaklığında 29 Nisan'da Karayip Denizi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5,5 ton kokain ele geçirilmişti.