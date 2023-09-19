Palma Havalimanı'nda iki tatil uçağının çarpışması panik yarattı

Bugün sabah Palma Havalimanı'nda asfalt üzerinde iki tatil uçağı çarpıştı. Her iki uçak da zarar gördü, ancak kimse yaralanmadı. Havalimanının işleyişi etkilenmedi. Kazanın nedeni, bir uçağın diğerine arkadan çarpmasıydı. İncelenmek üzere Sivil Havacılık Kaza ve Olay İnceleme Komitesi'ne (CIAIAC) rapor edilecek.

Bugün sabah Palma Havalimanı'ndaki tarmak üzerinde iki tatil uçağı çarpıştı.

Olay saat 9 civarında meydana geldi ve bir uçağın kanadının kırılmasına neden oldu.

İddia edildiğine göre kimse yaralanmadı ve yoğun bir şekilde işleyen havalimanının işleyişi etkilenmedi.

İspanyol gazeteleri, Palma-Frankfurt rotasını kapsayan Condor şirketinden bir uçak ile Air Europa şirketinden başka bir uçağın, Son Sant Joan havalimanında yer manevraları yaptığını söyledi.

Kaza, Barcelona-Palma rotasını uçan Air Europa uçağının, terminale varış yaparken ve taksi izni almayı bekleyen Condor uçağının arkasına çarpmasıyla meydana geldiği görünüyor.

Kaza düşük hızda gerçekleşti ve Frankfurt'a gitmek üzere olan Condor uçağında bulunan bir yolcu, çarpışmadan önce uçak fren yaparken "şiddetli bir ses" duyduğunu açıkladı.

Kazada her iki uçak da zarar gördü ve asfalt üzerinde enkaz görülebilirken, havalimanının acil servisleri hemen devreye girdi.

Air Europa uçağı, çarpışmadan sonra terminale varana kadar asfalt üzerinde devam edebildi ve yolcular normal şekilde indi.

Havalimanı yetkilileri, kazanın Sivil Havacılık Kaza ve Olay İnceleme Komitesi (CIAIAC tarafından inceleneceğini söyledi.

Palma-Frankfurt uçuşundaki bir yolcu, Última Hora'ya şunları söyledi: 'Uçağın çarpışmadan önce fren yaparken yüksek bir ses duyduk. Tüm yolcular sakin kalabildikleri için panik yaşanmadı ve yaralanan olmadı.

'Acil ekipler hemen uçağı incelemek için geldi ve bize yolcuları kabin içinde beklememizi ve ardından otobüsle terminale transfer edilmemizi istediler.'

Bu olay havalimanındaki diğer uçuşların işleyişini etkilemedi.