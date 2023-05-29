Pakistanlı siyasi liderlerden Erdoğan'a tebrik mesajları

Pakistanlı politikacılar ve siyasi parti liderleri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Tebrik mesajlarında Türkiye-Pakistan kardeşliği vurgusu yapıldı.

Pakistan'daki politikacılar ve siyasi parti liderleri, Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı ve Pakistan Halk Partisi (PPP) Başkanı Bilaval Butto Zerdari, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi zaferinin Türk halkının onun vizyoner liderliğine olan güvenini yansıttığını belirtti.

Zerdari, Pakistan ile Türkiye'nin eşsiz kardeşlik yolculuğuna devam ettiğini vurgulayarak, Türkiye'ye sonsuz barış ve refah dilediğini kaydetti.

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Raca Pervaiz Eşref, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın zaferinin Türk halkının ona olan güvenini yansıttığına işaret ederek, tebriklerini iletti.

Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani de Erdoğan'ın başarılarının devam etmesi için en içten dileklerini ileterek, Pakistan'ın Türkiye ile bağlarını daha da güçlendirmeye ve ortak refah için birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

"Recep Tayyip Erdoğan, İslam'ın güçlü bir sesidir"

Muhalefet partilerinden Cemaat-i İslami'nin lideri Siracül Hak, sosyal medyadan Türkçe olarak yaptığı açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan İslam'ın güçlü bir sesidir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması İslam dünyası için sevindirici bir haber olmuştur. Onun yönetimi başta Keşmirliler olmak üzere tüm mazlumlara güç verecektir." ifadelerine yer verdi.

Hak, Erdoğan'ın daima Pakistan'ı uluslararası forumlarda desteklediğini ve "Keşmir davasına" sahip çıktığını belirterek, "Pakistan milleti bu desteğinden dolayı kendisine minnettardır. Onun kazanmasının Pakistan ve Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendireceğini umuyoruz." açıklamasını yaptı.

Koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti Partisi (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rahman da bir kez daha namağlup olduğu için Erdoğan'ı yürekten kutladığını vurguladı.

Rahman, Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletinin kalkınma yolculuğunun devam edeceğini ve Türkiye'nin Pakistan ve İslam dünyasıyla ilişkilerinde yeni hedeflere ulaşılacağını kaydetti.