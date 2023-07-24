Pakistanlı lider, İsveç Büyükelçisi geri çağrılana kadar protesto düzenleyecek

Pakistan'da koalisyon hükümeti ortağı olan Fazlur Rahman, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı düzenlenen protestoda konuşma yaparak ülkesinin Stockholm Büyükelçisi geri çağrılana kadar her cuma protesto düzenleyeceklerini duyurdu.