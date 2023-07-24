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Pakistanlı lider, İsveç Büyükelçisi geri çağrılana kadar protesto düzenleyecek

Dünya Haberleri

Pakistan'da koalisyon hükümeti ortağı olan Fazlur Rahman, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı düzenlenen protestoda konuşma yaparak ülkesinin Stockholm Büyükelçisi geri çağrılana kadar her cuma protesto düzenleyeceklerini duyurdu.

Pakistan'da koalisyon hükümeti ortağı İslam Uleması Cemiyeti Partisi (JUI-F) ve Pakistan Demokratik Hareketi lideri Fazlur Rahman, ülkesinin Stockholm Büyükelçisi geri çağrılana kadar her cuma protesto düzenleyeceklerini duyurdu.

The News gazetesindeki habere göre, Rahman, Karaçi'de, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı düzenlenen protestoda konuşma yaptı.

Rahman, İsveç'in Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vererek kırmızı çizgiyi aştığını belirterek, Pakistan'ın Stockholm Büyükelçisi geri çağrılana kadar her cuma protesto düzenleyeceklerini bildirdi.

JUI-F lideri Rahman, İslam ülkelerinin de İsveç'teki büyükelçilerini geri çağırması gerektiğini ifade etti.

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Dünya

Stockholm İsveç Dünya Haberler

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