Pakistanlı lider, İsveç Büyükelçisi geri çağrılana kadar protesto düzenleyecek
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Pakistan'da koalisyon hükümeti ortağı olan Fazlur Rahman, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı düzenlenen protestoda konuşma yaparak ülkesinin Stockholm Büyükelçisi geri çağrılana kadar her cuma protesto düzenleyeceklerini duyurdu.
Pakistan'da koalisyon hükümeti ortağı İslam Uleması Cemiyeti Partisi (JUI-F) ve Pakistan Demokratik Hareketi lideri Fazlur Rahman, ülkesinin Stockholm Büyükelçisi geri çağrılana kadar her cuma protesto düzenleyeceklerini duyurdu.
The News gazetesindeki habere göre, Rahman, Karaçi'de, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı düzenlenen protestoda konuşma yaptı.
Rahman, İsveç'in Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vererek kırmızı çizgiyi aştığını belirterek, Pakistan'ın Stockholm Büyükelçisi geri çağrılana kadar her cuma protesto düzenleyeceklerini bildirdi.
JUI-F lideri Rahman, İslam ülkelerinin de İsveç'teki büyükelçilerini geri çağırması gerektiğini ifade etti.
İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.