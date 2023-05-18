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Pakistanlı Kaşif, '8 bin metrenin üzerinde 12 zirveye çıkan en genç dağcı' oldu

Pakistanlı Kaşif, '8 bin metrenin üzerinde 12 zirveye çıkan en genç dağcı' oldu

Dünya Haberleri

Pakistan'da 21 yaşındaki dağcı Şehruz Kaşif, Nepal'daki Dhaulagiri Dağı'na tırmanmasının ardından '8 bin metrenin üzerindeki 12 zirveye tırmanan en genç dağcı' olarak kayıtlara geçti.

Pakistan'da 21 yaşındaki dağcı Şehruz Kaşif, Nepal'daki Dhaulagiri Dağı'na tırmanmasının ardından "8 bin metrenin üzerindeki 12 zirveye tırmanan en genç dağcı" olarak kayıtlara geçti.

Pakistan Dağcılık Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Kaşif, Nepal'de 8 bin 167 metre yükseklikteki Dhaulagiri Dağı'na başarılı şekilde tırmandı.

Kaşif, Dhaulagiri Dağı'na tırmanmasının ardından "8 bin metrenin üzerindeki 12 zirveye tırmanan en genç dağcı" oldu.

Dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'ye tırmanan en genç dağcı olan Kaşif, dünyanın en yüksek dağı "Everest'e tırmanan en genç Pakistanlı dağcı" unvanını da elde etmişti.

Lahorlu dağcının 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirvenin tamamına tırmanmayı hedeflediği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Dünya

Toros Dağları Pakistan Nepal Dünya Haberler

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