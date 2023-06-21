Pakistanlı göçmenlerin kimlikleri DNA örnekleriyle tespit ediliyor

Pakistan'da yetkililer, Yunanistan açıklarında geçen hafta yaşanan göçmen teknesi faciasında ölen Pakistanlıların kimliklerini tespit edebilmek için ailelerinden DNA örnekleri aldı.

Azad Cammu Keşmir'in Kotli bölgesinde ikamet eden Raja Zafer İkbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulundukları yere yetkililerden oluşan bir heyetin geldiğini, 28 aileden DNA örneği aldığını söyledi.

Olayda 2 yeğenini kaybettiğini dile getiren İkbal, ailesinin ise şoka uğradığını aktardı.

İkbal, kaçakçıların yeğenlerinden kişi başı 7 bin 669 dolar (180 bin 600 lira) aldığını belirterek, yeğenlerinin önce Karaçi'ye gittiklerini ve oradan da sırasıyla Dubai, Mısır ve Libya'ya götürüldüklerini kaydetti.

İkbal, insan kaçakçıları polis tarafından gözaltına alınsa da yeğenlerinin geri gelmeyeceğini vurguladı.

Pencap eyaletine bağlı Gujranvala şehrinin insan kaçakçılarının merkezi olduğunu kaydeden İkbal, yetkililerden bu kişilere karşı önlem alınmasını istedi.

Yunanistan açıklarındaki facia

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu. Balıkçı teknesinde bulunan 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmiş, olayın ardından yürütülen çalışmalarda 82 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.