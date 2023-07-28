Pakistanlı Dağcı K2'ye Tırmanırken Çığ Altında Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesindeki dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'ye tırmanan dağcı Muhammed Hasan, çığ altında kalarak hayatını kaybetti.

Radio Pakistan'daki habere göre, Pakistanlı dağcı Hasan'ın 8 bin 611 metre yükseklikteki K2'ye tırmanışı sırasında çığ düştü.

Yetkililer, Hasan'ın yaklaşık 8 bin 200 metre rakımda çığ altında kalıp yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Pakistanlı dağcının geri getirilmesinin mümkün olmadığını belirten yetkililer, Hasan'ın öldüğü yere defnedildiğini kaydetti.

Polonyalı dağcı Pawel Tomasz Kopec de 4 Temmuz'da, 8 bin 126 metre rakımlı Nanga Parbat Dağı'nın zirvesinden dönüşte hayatını kaybetmişti.

Dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'nin de yer aldığı Gilgit Baltistan bölgesi, 8 bin metrenin üzerinde 6 zirveye ev sahipliği yapıyor.