Pakistanlı 5 Kişi İsrail'de Yasa Dışı Çalışırken Yakalandı

Pakistan Federal Soruşturma Bürosu (FIA), yasa dışı şekilde İsrail'de çalıştığı tespit edilen 5 Pakistanlının yakalandığını açıkladı. FIA yetkilileri, bu kişilerin farklı ülkelere seyahat ettikten sonra yasa dışı şekilde İsrail'e gittiğini belirtti. İsrail'de hizmetçilik ve oto yıkama gibi işlerde çalışan bu kişilerin ailelerine para gönderdiği ve soruşturmanın bu şekilde başlatıldığı ifade edildi.

Pakistan Federal Soruşturma Bürosu (FIA), yasa dışı şekilde İsrail'de çalıştığı tespit edilen 5 Pakistanlının yakalandığını açıkladı.

Geo News televizyonunun haberine göre, FIA yetkilileri, söz konusu 5 kişinin, Türkiye, Kenya ve Sri Lanka gibi farklı ülkelere seyahat ettiğini ve yasa dışı şekilde çalışmak için bu ülkelerden İsrail'e gittiğini belirtti.

Yetkililer, bu kişilerin İsrailli bir aracının yardımıyla Ürdün üzerinden Avrupa vizesiyle İsrail'e girdiği ve her birinin bin ila 1400 dolar ödeme yaptığını bildirdi.

Söz konusu 5 kişinin İsrail'de 4-7 yıl süreyle hizmetçilik ve oto yıkama gibi işlerde çalıştığını aktaran yetkililer, bu kişilerin İsrail'den Pakistan'daki ailelerine para gönderdiğini ve soruşturmanın da bu şekilde başlatıldığını kaydetti.

Pakistan ve İsrail arasında diplomatik ilişkiler bulunmuyor.

Pakistan pasaportlarında, vatandaşların İsrail'e seyahat edemeyeceği açık şekilde belirtiliyor.

Pakistan, Filistin meselesi çözülene kadar İsrail'in resmi olarak tanınmamasına yönelik politikasını sürdürüyor.