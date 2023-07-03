Pakistan, Yunanistan'daki Göçmen Teknesi Faciasının Ardından İnsan Kaçakçılarına Karşı Harekete Geçiyor

Pakistan, Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesi faciasının ardından insan kaçakçılarına karşı harekete geçme kararı aldı. Federal Soruşturma Bürosu (FIA), faciayla ilgili soruşturmaları gözden geçirmek üzere toplandı. İnsan kaçakçısı şüphelilerinin pasaportları kara listeye alınacak, kimlik kartları ve banka hesapları bloke edilecek. Ülke genelinde 41 insan kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı ve 149 dava açıldı.