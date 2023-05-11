Pakistan Yüksek Mahkemesi, İmran Han'ın tutuklanmasını yasa dışı ilan etti

Pakistan eski Başbakanı ve PTI Genel Başkanı İmran Han'ın tutuklanmasının 'yasa dışı' olduğuna karar veren Pakistan Yüksek Mahkemesi, kararını açıkladı.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Pakistan eski Başbakanı ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Genel Başkanı İmran Han'ın tutuklanmasının 'yasa dışı' olduğuna karar verdi.

Han'ın genel başkanlığını yaptığı PTI'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "PTI Başkanı İmran Han bugün Yüksek Mahkeme'de. Tutuklanması yasa dışı ilan edildi. Pakistan halkı, Yüksek Mahkeme'nin Başkan İmran Han'ın tutuklanmasını iptal eden kararını memnuniyetle karşılamaktadır" denildi.