Pakistan ve Norveç, Yüksek Eğitim ve Yeşil Enerji Alanlarında İşbirliği Yapacak

Pakistan ve Norveç, yüksek eğitim, yeşil enerji, nakliye ve mavi ekonomi alanlarında işbirliğini artırma konusunda anlaştı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Hina Rabbani Khar, resmi ziyaret kapsamında gittiği Oslo'da Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile bir araya geldi.

Pakistan ve Norveç, yüksek eğitim, yeşil enerji, nakliye ve mavi ekonomi alanlarında işbirliğini artırma konusunda anlaştı.

Radio Pakistan'daki habere göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hina Rabbani Khar, resmi ziyaret kapsamında gittiği Oslo'da Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile bir araya geldi.

Pakistan'a mikro hidroelektrik santrali yatırımlarının tartışıldığı görüşmede, aralarında Cammu Keşmir, Afganistan ve Ukrayna'nın da bulunduğu çeşitli bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Görüşmede Khar ve Huitfeldt, yüksek eğitim, yeşil enerji, nakliye ve mavi ekonomi alanlarında işbirliğini artırmada ve bölgesel ve küresel zorlukları aşmada çok taraflılığın önemi konusunda mutabık kaldı.