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Pakistan ve İran Dışişleri Bakanları Güvenlik Konularında İşbirliği Görüşmesi Yaptı

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Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüşerek güvenlik konularında işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı görüşmeye dair "Dışişleri Bakanı Jilani, Pakistan'ın karşılıklı güven ve işbirliği ruhuna dayalı tüm konularda İran'la çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Güvenlik konularında daha yakın işbirliğinin gerekliliğinin altını çizdi" açıklamasını yaptı. Görüşme, iki bakanın dünden itibaren ikinci telefon görüşmesi oldu.

İran, hafta içinde Pakistan'da bazı hedefleri vurmuş ve Pakistan, İran'ın Sistan ve Belucistan Eyaleti'ne düzenlenen saldırıda terör hedeflerinin vurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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