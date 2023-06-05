Pakistan ve Irak arasında askeri, istihbarat ve ekonomi alanındaki yardımlaşma güçlenecek

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Irak'ın başkenti Bağdat'ta mevkidaşı Fuad Hüseyin ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında askeri, istihbarat ve ekonomi alanındaki yardımlaşmanın güçlenmesine vurgu yaptı. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, diplomatik pasaport sahibi vatandaşların vize muafiyetini öngören anlaşma imzalandığını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Zerdari ve Hüseyin, iki ülke arasında askeri, istihbarat ve ekonomi alanındaki yardımlaşmanın güçlenmesine vurgu yaptı.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Pakistan'la başta askeri ve güvenlik olmak üzere birçok alanda yardımlaşmanın genişletileceğini söyledi.

Hüseyin, iki ülke arasında diplomatik pasaport sahibi vatandaşların vize muafiyetini öngören anlaşma imzalandığını belirtti.

Iraklı Bakan, vatandaşların karşılıklı ziyaretlerinin kolaylaştırılması için ciddi adımlar atılacağını dile getirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari de iki ülkenin bölgenin barışı için önemli katkıları olduğunu söyledi.

Zerdari, Pakistan-Irak ilişkilerindeki ilerlemenin bölgenin istikrarı ve gelişimine olumlu yansıyacağını ifade etti.