Pakistan ve Hindistan, mahkum listelerini paylaştı
Dünya Haberleri
İslamabad ve Yeni Delhi, her iki ülkedeki hapishanelerde bulunan Pakistanlı ve Hindistanlı mahkumların listesini birbirleriyle paylaştı. Pakistan, 308 Hint mahkumun bilgilerini Hindistan'a verirken, Hindistan da 417 Pakistanlı mahkumun bilgilerini paylaştı. İki ülke arasındaki anlaşma gereği yılda 2 defa karşılıklı mahkumlara ilişkin bilgi paylaşımı yapılıyor.
İslamabad ve Yeni Delhi, her iki ülkedeki hapishanelerde bulunan Pakistanlı ve Hindistanlı mahkumların listesini birbirleriyle paylaştı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 42'si sivil, 266'sı balıkçı 308 Hint mahkuma ilişkin bilgilerin iki ülke arasındaki mahkum takası anlaşması gereği Hindistan'a verildiği belirtildi.
Açıklamada, Yeni Delhi yönetiminin de Hindistan'daki cezaevlerinde bulunan 343'ü sivil, 74'ü balıkçı 417 Pakistanlı mahkumun bilgilerini paylaştığı aktarıldı.
İslamabad, Hindistan'dan, cezalarını tamamlayan Pakistanlı sivilleri ve balıkçıları serbest bırakmasını talep etti.
İki ülke arasındaki anlaşma gereği yılda 2 defa karşılıklı mahkumlara ilişkin bilgi paylaşımı yapılıyor.
Listeler, iki ülkenin mahkum değişimi sırasında iade etmeyi kabul ettiği isimleri içeriyor.
İki ülke, özellikle teknolojik ekipmanı bulunmadığı için sınır ihlali yapan balıkçıları sık sık gözaltına alıp ihlal nedeniyle mahkum ediyor.