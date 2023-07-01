Pakistan ve Hindistan, mahkum listelerini paylaştı

İslamabad ve Yeni Delhi, her iki ülkedeki hapishanelerde bulunan Pakistanlı ve Hindistanlı mahkumların listesini birbirleriyle paylaştı. Pakistan, 308 Hint mahkumun bilgilerini Hindistan'a verirken, Hindistan da 417 Pakistanlı mahkumun bilgilerini paylaştı. İki ülke arasındaki anlaşma gereği yılda 2 defa karşılıklı mahkumlara ilişkin bilgi paylaşımı yapılıyor.