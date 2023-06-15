Pakistan ve Hindistan'ı vurması beklenen kasırga nedeniyle 150 binden fazla kişi tahliye edildi

Hindistan ve Pakistan'ı vurması beklenen Binparjoy Kasırgası öncesinde iki ülkede 150 binden fazla kişi tahliye edildi. Pakistan'da 100 bin kişi tahliye edilirken, Hindistan'ın Gujarat eyaletinde 67 bin kişi tahliye edildi. Hindistan'da geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle en az 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan ve Hindistan'ı vurması beklenen Biparjoy Kasırgası'nda tahliye edilenlerin sayısı 150 bini aştı.

Hindistan ve Pakistan'ı vurması beklenen Binparjoy Kasırgası öncesinde tedbirler arttırılıyor. Söz konusu kasırganın en çok Hindistan'ın Gujarat eyaletini ve Pakistan'ın Sindh eyaletini vurması beklenirken iki ülkede 150 binden fazla kişi tahliye edildi.

Pakistanlı yetkililer ülkenin güneydoğusundaki kıyı kesimlerinde yaşayan 100 bin kişinin tahliye edildiğini ve 75 yardım kampının bölgedeki okullarda kurulduğunu söyledi. Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman ise Karaçi'de 20 milyondan fazla kişinin yaşadığını açıklayarak oluşabilecek herhangi bir tehdit karşısında bütün önlemlerin alındığını ifade etti. Meteoroloji uzmanları ise kasırganın rüzgar hızının saatte 135 -150 kilometre hızına ulaşabileceğini belirterek kıyı boyunca uzanan alanlarda yüksek gelgitlerin yaşanabileceğini ifade etti.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde ise kıyı kesimlerinde yaşayan 67 bin kişinin tahliye edildiği açıklandı. Bölgede tren seferlerinin askıya alındığı, 6 ulusal kurtarma ekiplerinin kritik noktalarda yer aldığı ve balıkçılık faaliyetlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Hindistan'da şiddetli yağışlarda 7 ölü

Öte yandan, Hindistan'da geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle en az 7 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerden 2 çocuğun bir duvarın çökmesi sonucu öldüğü, 1 kadının ise motosikletle yolculuk yaparken ağacın üzerine düşmesi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı. - İSLAMABAD