Pakistan ve Hindistan'da Biparjoy siklon fırtınası nedeniyle önlemler artırıldı

Umman Denizi'nde gerçekleşen Biparjoy siklon fırtınası nedeniyle Pakistan ve Hindistan'ın kıyı şeridinde önlemler artırıldı. Pakistan ve Hindistan'da yüksek alarm durumuna geçildi ve balıkçıların denize açılmaları yasaklandı. Gucerat eyaletindeki Tithal sahili 14 Haziran'a kadar kapatıldı.