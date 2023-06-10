Pakistan ve Hindistan'da Biparjoy siklon fırtınası nedeniyle önlemler artırıldı
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Umman Denizi'nde gerçekleşen Biparjoy siklon fırtınası nedeniyle Pakistan ve Hindistan'ın kıyı şeridinde önlemler artırıldı. Pakistan ve Hindistan'da yüksek alarm durumuna geçildi ve balıkçıların denize açılmaları yasaklandı. Gucerat eyaletindeki Tithal sahili 14 Haziran'a kadar kapatıldı.
Umman Denizi'nde gerçekleşen Biparjoy siklon fırtınası nedeniyle Pakistan ve Hindistan'ın kıyı şeridinde önlemler artırıldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Meteoroloji Departmanı (PMD), Karaçi'ye 910 kilometre uzaklıkta Umman Denizi'nde gerçekleşen siklon fırtınası sebebiyle Sind ve Belucistan eyaletlerinde yetkililerin alarm durumunda olmasını istedi.
Yetkililer, fırtına tehlikesi geçene kadar balıkçıların denize açılmalarını ve sahillere girişleri yasakladı.
Biparjoy siklon fırtınası nedeniyle Hindistan'ın Kerala, Karnataka, Goa, Maharaştra ve Gucerat eyaletlerinde de yüksek alarm durumuna geçildi.
Gucerat eyaletinde Valsad bölgesindeki Tithal sahili, 14 Haziran'a kadar kapatıldı.
Beklenen şiddetli yağmur ve güçlü rüzgarlara karşı halka uyarıda bulunuldu.