Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili işbirliğini güçlendirme vurgusu yaparak Pekin ile İslamabad arasındaki 'sarsılmaz ortaklığı' yeniden teyit etti.

Pakistan ve Çin, işbirliğini güçlendirmek için anlaştı

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili işbirliğini güçlendirme vurgusu yaparak Pekin ile İslamabad arasındaki "sarsılmaz ortaklığı" yeniden teyit etti.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 3. Kuşak ve Yol Forumu kapsamında Pekin'de bulunan Kakar, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geldi.

Görüşmede Kakar ve Şi, iki ülkenin karşılıklı çıkarları için üst düzey diyalog ve görüş alışverişini güçlendirme ve derinleştirmede mutabık kalırken, Pekin ile İslamabad arasındaki "sarsılmaz ortaklığı" yeniden teyit etti.

İkili işbirliğini güçlendirme vurgusu yapan iki lider, Çin- Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) istikrarlı şekilde ilerlemesinin önemine işaret etti.

Çin'in dış politikasında İslamabad'a özel önem atfettiğini belirten Şi, Pekin'in, Pakistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve kalkınmasına desteğini sürdüreceğini belirtti.

Şi, Pakistan'ın jeoekonomik potansiyeline ve bölgesel ticaret merkezi olarak ortaya çıkmasına destek vurgusu yaptı.

3. Kuşak ve Yol Forumu kapsamında Pekin'de bulunan Pakistan geçici hükümet Başbakanı Kakar, dün bir araya geldiği Çin Başbakanı Li Çiang ile siyasi, ekonomik, eğitim, bilim ve teknoloji, kültürel ve halklar arası ilişkileri derinleştirme konusunda mutabık kalmıştı.