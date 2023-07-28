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Pakistan ve Avustralya, askeri işbirliğini genişletmek için anlaştı

Dünya Haberleri

Pakistan Genelkurmay Başkanı Şamşad Mirza, Avustralya'da bulunduğu resmi ziyaret sırasında Genelkurmay Başkanı Angus Campbell ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlikle ilgili konular ele alındı ve iki ülke silahlı kuvvetleri arasında askeri işbirliğinin genişletilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Pakistan ve Avustralya, iki ülke silahlı kuvvetleri arasında askeri işbirliğinin genişletilmesinde mutabık kaldı.

Radio Pakistan'daki habere göre, Pakistan Genelkurmay Başkanı Şamşad Mirza, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Avustralya'da Genelkurmay Başkanı Angus Campbell ile başkent Kanberra'da bir araya geldi.

Görüşmede, savunma ve güvenlikle ilgili konularda ikili ilişkiler ve işbirliği ele alındı.

Mirza ve Campbell, iki ülke silahlı kuvvetleri arasında askeri işbirliğinin genişletilmesinde mutabık kaldı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Dünya

Avustralya Pakistan Dünya Haberler

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