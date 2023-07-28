Pakistan ve Avustralya, askeri işbirliğini genişletmek için anlaştı

Pakistan Genelkurmay Başkanı Şamşad Mirza, Avustralya'da bulunduğu resmi ziyaret sırasında Genelkurmay Başkanı Angus Campbell ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlikle ilgili konular ele alındı ve iki ülke silahlı kuvvetleri arasında askeri işbirliğinin genişletilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.