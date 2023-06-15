Pakistan ve Afganistan, TTP Üyelerinin Yer Değiştirmesi Konusunda Anlaştı

Pakistanlı bir istihbarat görevlisi, Pakistan ve Afganistan arasında TTP üyelerinin Afganistan'ın batısına yerleştirilmesi ve gerekli paranın İslamabad tarafından sağlanması konusunda ortak bir anlayışa varıldığını söyledi. İki ülke arasındaki ilişkiler, TTP'nin Pakistan'da sivil ve güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği saldırılar sebebiyle sık sık gerginliklerle dolu.

Pakistanlı üst düzey istihbarat görevlisi, Pakistan ile Afganistan ilişkilerinde sık sık gerginliklerin yaşanmasına yol açan Pakistan Talibanı (TTP) mensuplarının Afganistan'ın batısına yerleştirilmesi ve gerekli paranın İslamabad tarafından sağlanması konusunda iki ülke arasında ortak bir anlayışa varıldığını söyledi.

İslamabad ve Kabil yönetimleri, TTP'nin Pakistan'da sivil ve güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği saldırılar sebebiyle sık sık karşı karşıya geliyor.

Pakistan, Afganistan'dan TTP'nin sınır ötesi saldırılarını durdurmasını ve bu tehdidin ortadan kaldırılmasını talep ediyor.

Afganistan'da Ağustos 2021'de kontrol sağlayan Taliban geçici yönetimi ise topraklarının başka ülkelere karşı terör saldırıları düzenlemek için kullanılmayacağına dair taahhütte bulunsa da İslamabad bu sözün yerine getirilmediğini düşünüyor.

Uyarılar ve hava saldırısı

İsminin açıklanmasını istemeyen Pakistanlı üst düzey istihbarat görevlisi, AA muhabirine konuyla ilgili açıklama yaptı.

İstihbarat yetkilisi, TTP'den gelen sınır ötesi saldırılar sebebiyle Pakistan'ın Afganistan'ı birçok kez uyardığını dile getirerek, Nisan 2022'de Pakistan'ın Afganistan'daki TTP hedeflerine yönelik hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

TTP'nin, Afgan Talibanı'na ABD'ye karşı mücadelelerinde yardım ettiğini aktaran yetkili, TTP ve Afgan Talibanı mensuplarının silah arkadaşları olduğunu vurgulayarak aralarındaki yakınlığa dikkati çekti.

Yetkili, bu yakınlık sebebiyle Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrol sağlamasının ardından TTP'ye karşı eylemde bulunmadığını ve Afgan Talibanı'nın TTP'ye vefa borcu hissetmesi nedeniyle böyle davrandığını belirtti.

Ancak Afgan Talibanı'nın benzer bir vefa borcunu Pakistan'a karşı da hissettiğine dikkati çeken yetkili, "Bu sebeple Afgan Talibanı, TTP üyelerinin Afganistan'da yerlerinin değiştirilmesi teklifiyle bize geldi." dedi.

"Ortak anlayış oluştu"

Yetkili, Taliban'ın TTP üyelerini silahsızlandırarak Afganistan'ın batısına yerleştirmeyi planladığını ancak bunun için ellerinde para olmadığını söyledi.

Bu durumun Taliban tarafından kendilerine açık olarak söylendiğini aktaran yetkili, "(Afgan Talibanı) TTP üyelerinin yerleştirilecekleri yerde altyapının olmadığını söyledi. Ayrıca bu projenin gerçekleştirilmesi için paraları da olmadığını bize ilettiler. Biz gerek altyapı gerekse diğer konularda Pakistan'ın bu parayı karşılayabileceğini söyledik. Bu tabii yüz milyonlarca dolar demek." diye konuştu.

Yetkili, bununla birlikte Taliban geçici yönetimi ile Pakistan arasında TTP üyelerinin silahsızlandırılarak Afganistan'ın batısına yerleştirilmesi ve İslamabad'ın bunun için gerekli parayı sağlaması konusunda nihai bir anlaşma yapılmadığının altını çizerek, "Fakat bu projenin gerçekleştirilmesi konusunda iki ülke arasında ortak bir anlayış oluştu. Ancak sahada bunun uygulanmasına yönelik henüz herhangi bir adım atılmış değil." ifadelerini kullandı.

Terör saldırılarında artış

Pakistan-Afganistan sınırı 2 bin 670 kilometreden oluşuyor ve iki ülke arasında 18 sınır geçişi bulunuyor.

Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından TTP'nin Pakistan'a yönelik düzenlediği saldırılarda artış olduğu gözlemleniyor.

Pakistan ordusu, 2023'ün ilk 4 ayında 436 terör saldırısı gerçekleştiğini ve 137'si güvenlik görevlisi 293 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290'ı güvenlik gücü, 311'i sivil olmak üzere 601 kişi hayatını kaybetmiş, 741 kişi yaralanmıştı.

Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlenmişti. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ-H gibi örgütler üstlenmişti.

Pakistan'da 2022'deki terör saldırıları 2021'e göre yüzde 15 artmıştı.