Pakistan ve Afganistan Sınırında Çatışmalar: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı

(ANKARA) - Pakistan ve Afganistan sınırındaki Spin Boldak ve Orakzai blgelerinde, bugünkü çatışmalarda çok sayıda asker, militan ve sivil hayatını kaybetti. Pakistan'ın Kabil'e hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Çin, Rusya ve ABD'den taraflara "itidal" çağrısı geldi. Yaşanan çatışmalar, sınırdaki ticareti durma noktasına getirdi.

Pakistan ve Afganistan sınırında, bugün yeniden çatışmalar meydana geldi. Taliban, bu sabah Spin Boldak bölgesinde Pakistan güçlerinin saldırıları sonucunda 12'den fazla sivilin öldüğünü, 100'den fazlasının da yaralandığını açıkladı. Pakistan ise Spin Boldak'ın karşısında bulunan Chaman bölgesinde, "Taliban güçleri" tarafından düzenlenen saldırılarda 4 sivilinin yaralandığını bildirdi.

Bugün Orakzai'de sınırında 6 Pakistanlı paramiliter asker öldü

Batı medyasına konuşan iki güvenlik yetkilisi, Pakistan'ın sınır bölgesi Orakzai'de bulunan askerlerle Taliban'a bağlı olduğu iddia edilen militanlar arasında yaşanan çatışmada, 6 Pakistanlı paramiliter askerin öldüğünü, 6'sının da yaralandığını söyledi. Yetkililer, ayrıca 9 militanın da öldüğünü belirtti.

Yaşanan çatışmalar sonrası iki ülke sınırındaki birkaç geçiş noktası kapatıldı; bu durum ticareti durdurdu ve çok sayıda yük taşıyan aracın sınırda mahsur kalmasına neden oldu.

Pakistan, bugün daha sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'e de hava saldırısı düzenledi. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi henüz açıklanmadı.

Taliban, Pakistan'ı IŞİD bağlantılı militanlara sığınak sağlamakla suçladı

İki ülke arasındaki son gerginlik, İslamabad'ın, Taliban yönetiminden Pakistan'da artan saldırıları düzenleyen militanlara karşı önlem almasını talep etmesiyle başladı. Pakistan, militanların Afganistan'daki sığınaklardan faaliyet gösterdiğini iddia etti.

Taliban ise Pakistan Ordusu'nu, Afganistan'a karşı komplo kurmakla, yanlış bilgiler yaymakla, sınır gerilimini kışkırtmakla ve ülkenin istikrarını ve egemenliğini zayıflatmak için IŞİD bağlantılı militanlara sığınak sağlamakla suçladı.

Pakistan Ordusu ise bu suçlamaları reddederken; bölgedeki IŞİD-K (İslam Devleti Horasan) adlı örgütün Pakistan'da saldırılar düzenlediğini belirtti. IŞİD-K, Taliban'a karşı ve siviller, yetkililer ile yabancı hedeflere yönelik bombalı saldırılar gerçekleştiriyor.

Çok sayıda ülkeden "itidal" çağrısı

Yaşanan şiddet olayları sonrası Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Katar, taraflara gerilimi düşürme çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise barış görüşmelerine arabuluculuk yapmayı teklif etti.