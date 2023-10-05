Pakistan ve Afganistan Dışişleri Bakanları Görüştü

Pakistan'da geçici hükümet Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü. Görüşmede, iki ülkenin ikili ilişkileri ve bölgesel barış konuları ele alındı.

Pakistan'da geçici hükümet Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingçi şehrinde düzenlenen Trans-Himalaya Forumu'na katılan Jilani, Muttaki ile burada bir araya geldi.

Görüşmede, Jilani, ülkesinin Afganistan ile ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye olan taahhüdünü yinelerken, bölgesel barış ve istikrar karşısındaki zorlukların ortak stratejiler yoluyla işbirliği ruhu içinde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Görüşme, Pakistan'da yasa dışı yaşayan yabancılara, ülkeyi gönüllü terk etmeleri için 1 Kasım'a kadar süre verilmesinin ardından gerçekleşti.

Pakistan'daki geçici hükümetin İçişleri Bakanı Sarfaraz Bugti, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkede yasa dışı yaşayan yabancıların Pakistan'ı gönüllü terk etmeleri için 1 Kasım'a kadar süre verildiğini belirtmiş, bu tarihten sonra bu kapsama giren tüm yabancıların sınır dışı edileceğini söylemişti.