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BBC

Pakistan: Uzun kulaklı keçi sosyal medya yıldızı oldu

BBC - Dünya
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Pakistan: Uzun kulaklı keçi sosyal medya yıldızı oldu

Pakistan'ın Karaçi kentinde yaşayan keçi Simba, her biri 54 santimetreyi bulan kulaklarının uzunluğuyla meşhur oldu.

Pakistan'ın Karaçi kentinde yaşayan keçi Simba, her biri 54 santimetreyi bulan kulaklarının uzunluğuyla meşhur oldu.

Simba şöhreti sayesinde, güzellik yarışmalarını kazandı ve rahat bir yaşam sürüyor.

Ünlü keçiyi yetiştiren Muhammed Hasan Narejo, keçisinin kulaklarını kayda geçirmek içir Guinness Rekorlar Kitabı'yla temas kurduğunu belirtti.

Şu anda "dünyanın en uzun kulaklı keçisi" diye bir rekor kategorisi yok, dolayısıyla Simba'nın kulaklarının gerçekten rekoru kırıp kırmadığını bilmek imkansız. Ancak rekor kırmış olsa da olmasa da, Simba şu anda Pakistan'da bir sosyal medya ünlüsü.

Ancak Simba'ya şöhret getiren uzun kulaklar aynı zamanda çeşitli sorunlar da yaratıyor.

But as well as propelling Simba to stardom, being born with such lengthy features presents unique challenges of its own.

Örneğin, kulaklar yürümesini zorlaştırıyor. Narajo, kazaları önlemek için kulakları başın arkasında topluyor. Ayrıca bu işi yapan bir dizgin de tasarlamış.

Bir başka korku ise rakip yetiştiriciler. Narejo keçilerine nazar değmemesi için dualar okuduklarını söylüyro.

Narejo'nun planları daha büyük. Simba'yı büyütüp, Pakistan'ın keçi yetiştiriciliğinde dünya lideri imajını geliştirmek istiyor.

BBC

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