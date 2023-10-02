Pakistan Ulusal Anıtı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıldönümünü kutladı
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıldönümünü kutlamak üzere Ulusal Anıt kırmızı renkte ışıklandırıldı.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıldönümünü kutlamak için kırmızı renkle aydınlatılan Ulusal Anıtı ziyaret eden insanlar, 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)
İSLAMABAD, 2 Ekim (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Anıtı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıldönümünü kutlamak üzere Pazar günü kırmızı renkte ışıklandırıldı.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıldönümünü kutlamak için kırmızı renkle aydınlatılan Ulusal Anıtı ziyaret eden insanlar, 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıldönümünü kutlamak için kırmızı renkle aydınlatılan Ulusal Anıtı ziyaret eden insanlar, 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıldönümünü kutlamak için kırmızı renkle aydınlatılan Ulusal Anıtı ziyaret eden insanlar, 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıldönümünü kutlamak için Çin ulusal bayrakları ve Pakistan ulusal bayrakları göndere çekildi, 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)