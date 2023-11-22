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Pakistan Resmi Olarak BRICS Üyeliğine Başvurdu

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Pakistan'ın Moskova Büyükelçisi Muhammed Halil Cemali, ülkesinin, resmi olarak BRICS üyeliğine başvurduğunu ve üyelik sürecinde Rusya'nın desteğine güvendiğini söyledi.

Pakistan'ın Moskova Büyükelçisi Muhammed Halil Cemali, ülkesinin, resmi olarak BRICS üyeliğine başvurduğunu ve üyelik sürecinde Rusya'nın desteğine güvendiğini söyledi.

Rus TASS haber ajansına konuşan Cemali, Pakistan'ın, BRICS gibi önemli bir örgütün parçası olmak istediğini ifade etti.

Cemali, ülkesinin, resmi olarak BRICS üyeliğine başvurduğunu ve üyelik sürecinde Rusya'nın desteğine güvendiğini dile getirerek, İslamabad'a bu konuda destek vermeleri için diğer üye ülkelerle de temas halinde olduklarını kaydetti.

Büyükelçi Cemali, 2024'te, Rusya'nın dönem başkanlığında, ülkesinin, BRICS'e üye olmayı planladığını belirtti.

Kaynak: AA / Dünya

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