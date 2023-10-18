Pakistan Ordusu, Nükleer Başlık Taşıma Kapasitesine Sahip Ebabil Füzesini Test Etti
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Pakistan ordusu, Ebabil füzesinin nükleer başlık taşıma kapasitesini test etti. Testle silah sisteminin tasarımları doğrulandı ve performans değerlendirmesi yapıldı.
Pakistan ordusu, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Ebabil füzesini test etti.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, testle silah sisteminin çeşitli tasarımlarının yeniden doğrulanması, teknik parametreler ve farklı alt sistemlerin performans değerlendirmesinin hedeflendiği vurgulandı.
Açıklamada, Ebabil füzesinin başarılı şekilde test edildiğine işaret edilerek, "Silah sistemi caydırıcılığı güçlendirmeyi ve bölgedeki stratejik istikrarı artırmayı amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.
Nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Ebabil füzesinin test atışı, Genelkurmay Başkanı Şamşad Mirza tarafından takip edildi.