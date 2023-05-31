Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı İngiltere Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Sanders ile bölgesel güvenliği görüştü. Görüşmede, bölgesel güvenlik ile karşılıklı çıkarları ilgilendiren meseleler ele alındı.

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Sanders ile bölgesel güvenliği görüştü.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Sanders, Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığında Munir ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel güvenlik ile karşılıklı çıkarları ilgilendiren meseleler ele alındı.

Sanders, Pakistan'ın teröre karşı mücadelesindeki başarılarını ve fedakarlıklarını takdir ederek, İslamabad'ın bölgeye barış ve istikrar getirme çabalarına vurgu yaptı.

Pakistan'da Genelkurmay Başkanlığı, başlıca askeri danışma organı görevini yürütüyor ve kuvvet komutanlıkları arasındaki iletişimi koordine ediyor, muharip kuvvetler üzerinde operasyonel yetkisi bulunmuyor.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinde, ordunun kuvvet komutanlıklarını komuta eden, operasyonel yetkiye ve kontrole sahip olan kişi Kara Kuvvetleri Komutanı. Bu açıdan Kara Kuvvetleri Komutanı, "Pakistan ordusunun başındaki isim" olarak biliniyor.