Pakistan, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye 90 ton insani yardım gönderdi. Ülkeden Gazze'ye 2. insani yardım sevkiyatını yapan özel uçağın uğurlanması dolayısıyla İslamabad Uluslararası Havalimanı'nda tören düzenlendi. Aralarında temizlik kiti, ilaçlar ve gıda paketlerinin bulunduğu 90 tonluk insani yardım malzemesi, özel uçakla gönderildi.

Pakistan, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye 90 ton insani yardım gönderdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, ülkeden Gazze'ye 2. insani yardım sevkiyatını yapan özel uçağın uğurlanması dolayısıyla İslamabad Uluslararası Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Aralarında temizlik kiti, ilaçlar ve gıda paketlerinin bulunduğu 90 tonluk insani yardım malzemesi, özel uçakla gönderildi.

Törene, Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ve Filistin'in İslamabad Büyükelçisi Ahmed Cevad Rabei katıldı.

Bakan Jilani, burada yaptığı konuşmada, Filistin halkıyla dayanışmasını vurgulayarak, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de kadın ve çocuklar dahil olmak üzere sivillere karşı "gaddarca, orantısız ve ayrım gözetmeden" güç kullandığını söyledi.

İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması ve Gazze ablukasının kaldırılması gerektiğini belirten Jilani, adalet ve insanlık ilkelerinin gözetilmesi ve Gazze halkına insani yardım ulaştırılmasının kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

Pakistan, 19 Ekim'de Gazze'ye 100 ton insani yardım göndermişti.