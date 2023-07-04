Pakistan İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıları kınadı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Cenin'e düzenlediği baskın ve hava saldırılarını şiddetle kınadı. İsrail'in saldırılarında 12 Filistinli öldü, 50'den fazla kişi yaralandı. İsrail'den şiddetin durdurulması ve Filistin halkının haklarının korunması talep edildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan Cenin kentine düzenlediği baskın ve hava saldırılarını şiddetle kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Cenin'e yönelik baskın ve hava saldırılarında 12 Filistinlinin öldüğü, 50'den fazlasının yaralandığına işaret edilerek, İsrail'den Filistin halkına yönelik şiddetini bir an önce durdurması istendi.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan Cenin kentine düzenlediği baskın ve hava saldırıları şiddetle kınanırken, uluslararası toplumdan İsrail'in yasa dışı ve acımasızca eylemlerinin sona erdirilmesi ve Filistin halkının insan haklarının korunmasının sağlanması konusunda üzerine düşen rolü oynaması talep edildi.

İsrail ordusu, 3 Temmuz gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı. İsrail güçlerinin, Cenin kentinde ve Cenin Mülteci Kampı'nda iki gün boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli yaşamını yitirmişti.