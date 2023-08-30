Pakistan'ın Karaçi kentinde Süper Mavi Ay gözlendi

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlendiği 'Süper Mavi Ay' Pakistan'ın Karaçi kentinde görüldü. NASA'ya göre nadir gerçekleşen doğa olayının Karaci'de kendini göstermesiyle vatandaşlar görsel şöleni hayranlıkla izledi.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlendiği "Süper Mavi Ay" Pakistan'ın Karaçi kentinde görsel şölen oluşturdu.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlendiği "Süper Mavi Ay" Pakistan'ın Karaçi kentinde görüldü. NASA'ya göre nadir gerçekleşen doğa olayının Karaci'de kendini göstermesiyle vatandaşlar görsel şöleni hayranlıkla izledi.

NASA, mavi ayların belirli astronomik koşullar nedeniyle genellikle her 10 yılda bir ortaya çıktığını, bazı zamanlarda ise 20 yılda bir görüldüğünü belirtiyor. Mavi Aylar tüm dolunayların yalnızca yüzde 3'ünü oluştursa da, Süper Aylar toplam dolunay olaylarının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor. Süper Mavi Ay aslında mavi renkte olmamakla birlikte bu terim, bir ay içinde ikinci bir dolunayı ifade ediyor. Normalde Süper Mavi Aylar ortalama bir dolunaydan yaklaşık yüzde 16 daha parlak ve yüzde 7 daha büyük görünüyor.

Süper Mavi Ay, 2032'nin Ağustos ayında tekrar görülecek. - KARAÇİ