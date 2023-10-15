Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaşanan kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaşanan kum fırtınası birçok bölgede gökyüzünü turuncuya boyadı. Fırtınadan etkilenen bölgelerde trafik aksarken, rüzgar hayatı felç etti.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaşanan kum fırtınası birçok bölgede gökyüzünü turuncuya boyadı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletini kum fırtınası vurdu. Eyalette görüşü ve sıcaklığı etkileyen kum fırtınası, gökyüzünü turuncuya boyadı. Fırtınadan etkilenen Nushki, Chaghai, Çaman, Pişin, Killa Abdullah, Gülistan bölgelerinde trafik aksarken, Quetta-Chaman Otoyolu'nda görüş mesafesi sıfıra düştü. Saatte 65 kilometre hıza ulaşan rüzgar hayatı felç etti. - BELUCİSTAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya