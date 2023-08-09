Pakistan'ın Belucistan eyaletinde el bombalı saldırı: 2 polis, 1 kadın yaralandı
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen el bombalı saldırıda 2'si polis, 1'i kadın, 5 kişi yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı. Belucistan eyaleti, yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge olup ayrılıkçı hareketlerin merkezi konumundadır.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen el bombalı saldırıda 2'si polis, 1'i kadın, 5 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Kuetta şehrinde yol kenarında Pakistan bayrağı satan bir tezgaha el bombasıyla düzenlenen saldırıda 2'si polis, 1'i kadın, 5 kişi yaralandı.
Saldırıyı üstlenen olmadı.
Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan, aynı zamanda ülkede yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge.
Eyalet, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda.
İsyancılar, yöre halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor.