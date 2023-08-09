Pakistan'ın Belucistan eyaletinde el bombalı saldırı: 2 polis, 1 kadın yaralandı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen el bombalı saldırıda 2'si polis, 1'i kadın, 5 kişi yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı. Belucistan eyaleti, yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge olup ayrılıkçı hareketlerin merkezi konumundadır.