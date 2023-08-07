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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bombalı saldırı: 7 ölü

Dünya Haberleri

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Turbat'ta düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Turbat'ta bombalı saldırı düzenlendi. Yol kenarına yerleştirilen uzaktan kumandalı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olay yeri güvenlik kordonu altına alınırken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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