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Pakistan'ın Belucistan bölgesinde çıkan çatışmada biri binbaşı 2 asker yaşamını yitirdi

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Belucistan'ın Zhob bölgesinde militanlara yönelik düzenlediği operasyonda çatışma çıktığı belirtildi. Açıklamada, çıkan çatışmada biri binbaşı 2 askerin hayatını kaybettiği, 5 militanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte üye olduğuna dair bilgi paylaşmadı.