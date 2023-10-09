Pakistan'ın Belucistan bölgesinde çıkan çatışmada biri binbaşı 2 asker yaşamını yitirdi
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Belucistan'ın Zhob bölgesinde militanlara yönelik düzenlediği operasyonda çatışma çıktığı belirtildi. Açıklamada, çıkan çatışmada biri binbaşı 2 askerin hayatını kaybettiği, 5 militanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte üye olduğuna dair bilgi paylaşmadı.
Pakistan'ın Belucistan bölgesinde çıkan çatışmada biri binbaşı 2 asker yaşamını yitirdi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Belucistan'ın Zhob bölgesinde militanlara yönelik düzenlediği operasyonda çatışma çıktığı belirtildi.
Açıklamada, çıkan çatışmada biri binbaşı 2 askerin hayatını kaybettiği, 5 militanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte üye olduğuna dair bilgi paylaşmadı.