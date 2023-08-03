Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Keçiören Belediyesi Ortaklığıyla Keşmir Sömürü Günü Sergisi Açıldı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen fotoğraf sergisi, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini ve bölgedeki durumu anlatıyor.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Keçiören Belediyesi ortaklığıyla başkentte "Keşmir Sömürü Günü" fotoğraf sergisi açıldı.

Estergon Kalesi'ndeki sergiye Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Abbas Sarwar Qureshi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Qureshi, 2019'da Hindistan'ın, Cammu Keşmir bölgesinin "demografik yapısını değiştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ederek bölgenin özel statüsünü kaldırdığını" söyledi.

Qureshi, serginin Cammu Keşmir'deki insanların günlük yaşamlarını anlattığını belirterek, "(Sergi) Keşmirlilerin, kınanması gereken Hint baskısına karşı yiğit mücadelesini sergiliyor. Acımasız işgal güçleri tarafından Keşmir halkının başına gelen dehşeti yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Sergideki fotoğrafların tarihi bir ders niteliği taşıdığını vurgulayan Qureshi, "Hiçbir güç, kuvvet veya baskı, insanların ruhuna ve kararlılığına asla boyun eğdiremez. Hiçbir boyun eğdirme, zulüm ve yasa dışı eylem, özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkının alevini söndüremez. Bu alev, büyüdükçe daha güçlü hale gelir." dedi.

Cammu Keşmir'deki durumun BMGK'nin "en eski tartışması" olduğunu belirten Qureshi, "BMGK, aldığı çeşitli kararlarla Cammu Keşmir anlaşmazlığının Keşmirlilerin Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki bir halk oylamasında ortaya koyduğu isteklere göre çözülmesine çoktan karar verdi ancak Hindistan, bölgedeki yasa dışı işgalini sürdürmek için tüm yasa dışı taktikleri kullanıyor." diye konuştu.

Pakistan, Keşmir anlaşmazlığının "barışçıl şekilde çözülmesini istiyor"

Qureshi, BM ve uluslararası kuruluşlarca yayımlanan raporların, Cammu Keşmir'deki ağır insan hakları ihlallerini anlattığını ancak bu sergideki resimlerin Cammu Keşmir'deki durumu daha iyi anlatacağını belirtti.

Hindistan'a Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini durdurma ve BM Soruşturma Komisyonunun (COI) soruşturma yapmasına izin verilmesi çağrısında bulunan Qureshi, Cammu Keşmir anlaşmazlığının Keşmir halkının isteklerine uygun çözülmesi ve BMGK kararlarının uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Qureshi, Pakistan'ın Keşmir halkı ile dayanışma içinde olduğuna işaret ederek, " Pakistan, Keşmir anlaşmazlığının ilgili BMGK kararlarında belirtildiği gibi Cammu Keşmir halkının isteklerine uygun olarak barışçıl şekilde çözülmesini istiyor." dedi.

Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Keşmir konusundaki duruşu dolayısıyla teşekkürlerini ileten Qureshi, "Pakistan hükümeti ve halkı adına Cammu Keşmir konusundaki ilkeli duruşu ve bu konuyu tüm forumlarda vurgulaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en derin şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Keçiören Belediyesi ve Pakistan Büyükelçiliği ortaklığında düzenlenen "Keşmir Sömürü Günü" fotoğraf sergisi, iki gün ziyarete açık olacak.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370. maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.