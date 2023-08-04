Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Keşmir Kuşatma Günü anma programı düzenlendi

PAKİSTAN'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının 4'üncü yılında 'Keşmir Kuşatma Günü' anma programı düzenlendi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen anma programına Pakistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Abbas Sarwar Qureshi, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Başkanı Güray Alpar, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve davetliler katıldı. Programda, hayatlarını kaybeden Keşmirliler için dua edildi. Pakistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Abbas Sarwar Qureshi, Keşmir mücadelesi şimdi 05 Ağustos 2019 öncesine göre daha canlı ve güçlüdür. Keşmirliler, Birleşmiş Milletler, Pakistan ve Hindistan tarafından kendilerine vaat edilen meşru kendi kaderlerini tayin hakkını elde etme konusunda bugün daha kararlıdırlar dedi.

Qureshi, Pakistan-Türkiye ikili ilişkilerinin olumlu gidişatından duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, iki ülke arasındaki bağların güçlenerek devam edeceğinin altını çizdi.

Milletvekili Burhan Kayatürk, uluslararası toplumun talebine rağmen Hindistan'ın Keşmirlilerin yasal kendi kaderini tayin hakkını reddettiğini belirterek, Keşmir halkına kendi kaderini tayin etme hakkı Birleşmiş Milletler ve Hindistan liderliği tarafından vaat edilmiştir; ancak 70 yıl geçmesine rağmen hala söz yerine getirilmemiştir. Haklı özgürlük davasında Türk milleti, Keşmirli kardeşleriyle her zaman omuz omuza durmaya devam edecektir diye konuştu.