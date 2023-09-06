Pakistan'ın Afganistan sınırında çatışma: 4 asker hayatını kaybetti, 12 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın kuzeybatı Çitral bölgesinde çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 4 asker hayatını kaybetti, 12 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, "son model silahlarla donatılmış kalabalık bir terörist grubunun" Afganistan- Pakistan sınırı yakınlarındaki Çitral bölgesinde bulunan 2 askeri karakola saldırı düzenlediği belirtildi.

"Yoğun" silahlı çatışmanın yaşandığı kaydedilen açıklamada, ilk belirlemelere göre 4 askerin hayatını kaybettiği, 12 militanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bölgede "tarama operasyonun" devam ettiği aktarılan açıklamada, Afganistan'ın Nuristan ve Kunar vilayetlerinin çeşitli bölgelerinde "teröristlerin hareket ve yoğunlaşmalarının fark edildiği ve delillerin Kabil'deki Taliban geçici hükümeti ile paylaşıldığı" belirtildi.

Açıklamada, "Taliban geçici hükümetinin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Afgan topraklarının teröristler tarafından Pakistan'a karşı terör eylemleri gerçekleştirmek için kullanılmasına izin vermemesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Yılın ilk 6 ayında terör saldırıları yüzde 79 arttı

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Bu dönemde düzenlenen 271 terör saldırısında 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleştirilmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.