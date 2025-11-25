Haberler

Pakistan'ın Afganistan'a Hava Saldırısı: 10 Ölü, 4 Yaralı

Pakistan'ın Afganistan'a Hava Saldırısı: 10 Ölü, 4 Yaralı
Pakistan, Afganistan'ın Khost eyaletine düzenlediği hava saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ölenlerden 9'u çocuk ve 1'i kadın.

PAKİSTAN'ın Afganistan'a düzenlediği hava saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın dün gece yarısı ülkenin Khost eyaletine düzenlediği hava saldırısında 9'u çocuk ve 1'i kadın olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Açıklamada, Pakistan'ın Afganistan'ın Kunar ve Paktika eyaletlerine düzenlediği hava saldırılarının 4 sivilin yaralanmasına neden olduğu da kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
