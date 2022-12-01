Pakistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıldönümünde anma töreni

Pakistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümü dolayısıyla 30 Kasım 2022'de Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda ağaç dikme töreni düzenlendi. Etkinliğin ev sahipliğini Türkiye Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakçı yaptı. Törene Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, Pakistan Büyükelçiliği yetkilileri ve Türk diplomatlar katıldı.

Pakistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümü dolayısıyla 30 Kasım 2022'de Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda ağaç dikme töreni düzenlendi. Törende yerini alan Bakan Yardımcısı Kaymakçı, ilişkilerin stratejik bir perspektiften geliştiği kritik zamanlarda iki devletin birbirini nasıl desteklediğine dikkat çekti. Bugün dikilen ağaç fidanlarının sembolize ettiği bu özel ilişkinin daha da güçlenerek artması temennisini dile getirdi.

Büyükelçi Yousaf Junaid yaptığı konuşmada, Başbakan'ın "İki Yürek Bir Can" olarak tanımladığı iki ulus arasındaki ilişkinin 75 yıldan çok daha eski olduğunu hatırlattı. İki taraf arasında var olan imrenilecek dostluğa tanıklık eden, tüm temel konularda karşılıklı desteği genişletme konusundaki uzun geleneğin altını çizdi.

YENİ BİR DÖNEMİN HABERCİSİ

Büyükelçi, ilişkiyi ileriye götürmek için yürürlükte olan mevcut sağlam kurumsal çerçevelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özellikle ekonomi ve bağlanabilirlik fırsatlarına ve yakın zamanda imzalanan Mal Ticareti Anlaşmasına bu ilişkinin yeni bir geleceğinin habercisi olarak atıfta bulundu.

Ağaç dikme töreninin ardından Büyükelçi'nin Bakan Yardımcısı Büyükelçi Kaymakçı ile ikili görüşmesine geçildi. Görüşmede her iki taraf da Başbakan Şehbaz Şerif'in 25-26 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul'a yaptığı başarılı ziyareti değerlendirdi ve ziyaret sırasında alınan kararları takip etme konusunda mutabık kaldı.