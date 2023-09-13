Pakistan ile Taliban arasında sınır anlaşmazlığı: Torham Sınır Kapısı kapalı tutuluyor

Pakistan ile Taliban yönetimi arasında yaşanan silahlı çatışma sonrası Torham Sınır Kapısı kapatıldı. Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonuç vermedi.

Pakistan ile Taliban yönetiminin sınır güçleri arasında 6 Eylül'de yaşanan silahlı çatışmadan bu yana Torham Sınır Kapısı kapalı tutuluyor.

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından iki ülke güçleri arasında zaman zaman sınır anlaşmazlığından kaynaklı silahlı çatışmalar yaşanıyordu. Afganistan'ın Nangerhar vilayetinden Pakistan'a açılan Torham Sınır Kapısı birkaç gün kapalı kaldıktan sonra, uzlaşı sonucu açılıyordu.

6 Eylül'de yaşanan çatışmanın ardından Pakistan tarafından kapatılan Torham Sınır Kapısı, o tarihten bu yana kapalı kaldı.

Olayın ardından taraflar arasında sınır kapısının açılmasına yönelik bir dizi görüşme gerçekleştirildi ancak olumlu bir sonuç henüz alınamadı.

Çatışmaya dair ise taraflar birbirlerini ateş açmakla suçladı.

Görüşmeler devam ediyor

AA muhabirine konuşan Taliban geçici hükümetinin Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Sözcüsü Ahundzade Abdulselam Cevad, tarafların Torham Sınır Kapısı'nın açılması için görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.

Cevad, "Birkaç gündür Torham Sınır Kapısı kapalı. Ticaret Bakanlığı olarak sınır kapısının en kısa zamanda açılması için Pakistan makamlarıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, sınır kapısının kapalı kalmasının taraflara 1 milyon dolardan fazla zarar verdiği tahmin ediliyor.

Yerel basında yer alan görüntülerde de sınırın diğer tarafına geçmek için yüzlerce tırın beklediği görülürken, sınır kapısı yakınlarında Afganlardan oluşan bir grup tüccar ve bölge sakini Pakistan'ın kapatma kararını protesto etti.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Pakistan hükümetinin Karaçi Limanı'nda Afgan tüccarlara zorluk çıkardığını belirterek, sınır kapısının kapalı kalmasının ekonomiye zarar verdiğini ifade etmişti.

Açıklamada, sınırda bekleyen cenaze ve hastaların bulunduğu ve insanların mağdur olduğu açıklanmıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç ise açıklamasında, İslamabad'ın egemenliğini ihlal ettiği için Afganistan'ın sınır bölgesinde herhangi bir yapı inşa etmesini kabul edemeyeceğini belirtmişti.