Pakistan ile Suudi Arabistan Arasında Ortak Tatbikat Başladı

Pakistan ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek ve birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmayı amaçlayan 'AL BATTAR-I' isimli özel kuvvetler ortak tatbikatının başladığı bildirildi. Tatbikata iki ülkenin silahlı kuvvetlerinden üst düzey yetkililer katıldı.

Pakistan ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek ve birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmayı amaçlayan "AL BATTAR-I" isimli özel kuvvetler ortak tatbikatının başladığı bildirildi.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Novşera bölgesinde askeri tatbikatın başlangıç törenine iki ülkenin silahlı kuvvetlerinden üst düzey yetkililer katıldı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, iki hafta sürecek tatbikatın amacının "ortak istihdamın geliştirilmesi ve gelecekteki askeri işbirliği için karşılıklı çıkar alanlarının belirlenmesi de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki tarihi askeri ilişkilerden daha fazla faydalanmak ve birbirlerinin terörle mücadeledeki deneyimlerinden azami yarar sağlamak" olduğu belirtildi.

Açıklamada, iki "kardeş" ülke orduları arasında yapılan bu tür tatbikatların "mevcut ikili ilişkileri geliştirmeyi ve birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmayı" amaçladığı vurgulandı.