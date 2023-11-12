Pakistan ile Çin, Deniz Muhafızı-2023 adlı deniz tatbikatına başladı

Pakistan ile Çin'in Deniz Muhafızı-2023 adındaki deniz tatbikatı Umman Denizi'nde başladı. Tatbikata çok sayıda savaş gemisi, özel birlik ve hava unsurunun katıldığı belirtildi.

Pakistan ile Çin'in "Deniz Muhafızı-2023" adındaki deniz tatbikatı başladı.

Radio Pakistan'daki habere göre, Umman Denizi'nde yapılan tatbikat dolayısıyla Karaçi'de tören düzenlendi.

Pakistan Deniz Kuvvetlerinden Koramiral Muhammed Faysal Abbasi, yaptığı açıklamada, tatbikat sırasında kusursuz ve sağlam bir planlamanın önemine işaret etti.

Çok sayıda savaş gemisi, özel birlik ve hava unsurunun katıldığı tatbikatla Pakistan ile Çin donanmaları arasında ikili işbirliği ve ortak çalışma kabiliyetinin geliştirilmesi hedefleniyor.