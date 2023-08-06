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Pakistan İçişleri Bakanı'ndan Taziye Mesajı

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Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Navabşah yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve yaralılara en iyi sağlık imkanlarının sağlanması gerektiğini belirtti.

PAKİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Navabşah yakınlarında meydana gelen talihsiz tren kazasını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Ölen yolcuların ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara hastanelerde en iyi sağlık imkanları sağlanmalıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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