Pakistan İçişleri Bakanı'ndan Taziye Mesajı

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Navabşah yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve yaralılara en iyi sağlık imkanlarının sağlanması gerektiğini belirtti.