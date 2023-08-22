Pakistan, Hindistan vatandaşlarını uyuşturucu ve silah kaçakçılığından gözaltına aldı

Pakistan, ülkeye yasa dışı yollarla uyuşturucu, silah ve mühimmat sokmaya çalıştıklarını iddia ettiği 6 Hindistan vatandaşını gözaltına aldığını duyurdu. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, Pakistan Sınır Muhafızları Birliğinin 6 Hint uyuşturucu kaçakçısını yakaladığı bildirildi.

Pakistan, ülkeye yasa dışı yollarla uyuşturucu, silah ve mühimmat sokmaya çalıştıklarını iddia ettiği 6 Hindistan vatandaşını gözaltına aldığını duyurdu.

Radio Pakistan'ın haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, Pakistan Sınır Muhafızları Birliğinin 6 Hint uyuşturucu kaçakçısını yakaladığı bildirildi.

Açıklamada, gözaltına alınanların, "Hindistan Sınır Güvenlik Gücünün (BSF) daimi gözetimi altında ve sıkı korunan sınırdan geçişlerinin şaşırtıcı olduğu" ifade edildi.

Hindistan Sınır Güvenlik Gücü askerlerinin uyuşturucu ve silah kaçakçılığında "muhtemel suç ortaklığını" gösterdiği belirtilen açıklamada, "Hint kaçakçılara, yasa dışı olarak Pakistan'a girmeleri ve zararlı faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle kanunlar uyarınca işlem yapılacak." bilgisi verildi.

ISPR açıklamasında, Hindistan Sınır Güvenlik Gücüne "profesyonelce hareket ederek topraklarındaki kaçakçı gruplarla bağlantılarını kesmeleri" çağrısı yapıldı.