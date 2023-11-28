Pakistan, Hayber Pahtunhva'da terörle mücadele tatbikatına ev sahipliği yaptı
Pakistan Ordusu, Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen çokuluslu terörle mücadele tatbikatına ev sahipliği yaptı. Tatbikata Pakistan, Bahreyn, Irak ve Kuveyt gibi çeşitli ülkelerin özel kuvvetleri katıldı.
İSLAMABAD, 28 Kasım (Xinhua) -- Pakistan Ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde iki haftalık çokuluslu terörle mücadele ortak tatbikatına ev sahipliği yaptı.
Pakistan ordusunun medya kanadı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Fajar Al Sharq-V adlı tatbikatın, vilayetin Pabbi bölgesindeki Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nde gerçekleştirildiği bildirildi.
ISPR; Pakistan, Bahreyn, Irak ve Kuveyt gibi çeşitli ülkelerin özel kuvvetlerine ait birliklerin tatbikata katıldığını belirtti.
Açıklamada tatbikatın, ortak çalışma ve karşılıklı operasyon kabiliyetini geliştirmenin yanı sıra kardeş ülkelerin orduları arasındaki tarihi ilişkilerden yararlanmayı amaçladığı dile getirildi.
Katılımcıların tatbikat süresince sergilediği azim ve heyecanın, söz konusu kardeş ülkelerin terörle mücadelede işbirliği çabalarına olan bağlılığını ortaya koyduğu kaydedildi.