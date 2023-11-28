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Pakistan, Hayber Pahtunhva'da terörle mücadele tatbikatına ev sahipliği yaptı

28 Kasım 2023 14:35 Son Güncelleme: 14:37 Abone Ol

Pakistan Ordusu, Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen çokuluslu terörle mücadele tatbikatına ev sahipliği yaptı. Tatbikata Pakistan, Bahreyn, Irak ve Kuveyt gibi çeşitli ülkelerin özel kuvvetleri katıldı.